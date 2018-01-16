В ТВ-приставку H2-RK3229 помещается полноценный винчестер

Анонсирована новая приставка H2-RK3229 под управлением ОС Android 6 – ее можно и нужно подключать к телевизору, чтобы превратить его в смарт-ТВ без особых затрат. Новинка имеет целый ряд преимуществ, к которым относится очень интересный дизайн, к тому же внутри нее есть место под полноценный жесткий диск.

H2-RK3229

В H2-RK3229 есть посадочное место под HDD или SSD в формате 2,5 дюйма, а также 2 Гб оперативной памяти стандарта DDR3, процессор Rockchip RK3229 с частотой 1,5 ГГц на четырех ядрах и встроенной видеокартой Mali-400 MР2 с двумя ядрами. Такой связи, по заверениям разработчиков, хватает для воспроизведения видео в формате Ultra HD.

Также в состав H2-RK3229 входит память еММС на 16 Гб, есть слот microSD, модули Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n, сетевая карта на 1 Гбит и много портов – два USB 2.0 и один HDMI 2.0. Стоит приставка H2-RK3229 ровно 60 долларов США при заказе из Китая, и купить ее можно уже сегодня. В комплект поставки входит фирменный пульт управления. Размеры H2-RK3229 составляют 175х118х36 миллиметров, что сравнительно немного, с учетом ниши под жесткий диск с интерфейсом SATA.


Максим Мишенев, MobileDevice


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