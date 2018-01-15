Продажи компьютеров падают шесть лет подряд

Исследовательская компания IDC подготовила отчет за 2017 год о состоянии глобального рынка персональных компьютеров. Согласно предоставленным данным, чуда не случилось – продажи ПК продолжают падать уже на протяжении шести лет подряд.

IDC

Однако в 2017 году надежда все же забрезжила: по информации IDC, темпы снижения продаж заметно замедлились и составили всего 0,7% за четвертый квартал 2017 года по сравнению с последней четвертью 2016 года. В масштабе всего года падение спроса составило лишь 0,2% в сравнении с 2016, что говорит о нормализации ситуации. 2017 год уже назван самым стабильным для рынка ПК за последние шесть лет.

Следует отметить, что в Африке, Среднем Востоке и в Европе продажи ПК и ноутбуков даже выросли в четвертом квартале, но США опять испортили всю статистику – в этой стране люди упорно отказываются от ноутбуков и компьютеров в пользу смартфонов и планшетов. На 2018 год IDC прогнозы пока не делает, но считает, что по его итогу рынок ПК вполне может выйти из затянувшегося кризиса и хотя бы в одном из кварталов показать положительную динамику роста. Важно подчеркнуть, что спрос на такого рода устройства сдерживают высокие цены: при выборе между смартфоном за $500 и ноутбуком за $1000 большинство выберут новый мобильник и предпочту пока не обновлять свой лэптоп.

Максим Мишенев, MobileDevice


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