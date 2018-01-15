CES 2018: проектор Optoma UHD51A с голосовым помощником

На выставке CES 2018 было показано множество уникальных устройств, не имеющих аналогов во всем свете. Таким стал и новый проектор Optoma UHD51A, поскольку только у него есть встроенный голосовой помощник. Optoma UHD51A – это первый в мире проектор для домашнего или офисного использования, в котором есть поддержка голосового ассистента, и в данном случае это Alexa от Amazon.



По сути, данный функционал в проекторе является избыточным, поскольку управлять устройством можно с пульта, а Алексу тогда можно будет использовать для запросов в интернете, заказа товаров на Amazon и других подобных действий. Проектор работает на ОС Android неизвестной версии, то есть Alexa установлена в качестве дополнительного ПО , и при правильном расположении рук ее наверняка можно будет заменить, скажем, на Алису от Яндекса.



Optoma UHD51A получил два входа HDMI 2.0, яркость 2400 люмен и контрастность 500 000:1, что позволяет ему формировать качественную картинку с диагональю до 100 дюймов в разрешении вплоть до 4К или Ultra HD. Проектор также обеспечивает частоту обновления 60 Гц, но производитель не стал уточнять время его наработки на отказ. Стоит Optoma UHD51A около 1700 долларов США , и старт продаж состоится уже до конца текущего квартала. Если же хочется 4К-проектор, но без Алексы, то можно купить этот Optoma UHD51A за 1500 долларов уже без голосового помощника.