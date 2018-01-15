CES 2018: в неттопе MeLE PCG63-APL4 используется платформа Gemini Lake

На стенде компании MeLE на выставке CES 2018 расположился настольный компьютер PCG63-APL4 – сравнительно компактный неттоп с массивным радиатором сверху. Это безвентиляторное решение на базе аппаратной платформы Intel Gemini Lake, и это сравнительно мощный ПК для дома и офиса, который работает абсолютно бесшумно.

MeLE PCG63-APL4

Старт продаж нового MeLE PCG63-APL4 состоится во втором квартале текущего года по неизвестной пока цене, и купить компьютер можно будет с предустановленной ОС Windows 10 Home от Microsoft, а настоящие про-айтишники выберут версию с Linux Ubuntu. Неттоп предлагается в трех версиях с разными процессорами – это Intel Celeron J4005, Celeron J4105 и Pentium J5005, каждый из которых наделен уровнем TDP не более 10 ватт. Другими словами, CPU очень холодные, и потому мощный шумный кулер им не нужен – хватит и системы радиаторов.

В MeLE PCG63-APL4 помещается до 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4, модуль еММС на 32 Гб, плюс всегда можно докупить SSD в формате М.2 и накопитель в 2,5-дюймовом корпусе. Третий вариант – покупка SD-карты, благо соответствующий разъем в наличии. Неттоп располаагет портами USB 3.1, USВ 2.0 и USB-С, входом под наушники, выходом HDMI 2.0 и гигабитной сетевой картой. К беспроводным модулям связи относятся Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac.


Максим Мишенев, MobileDevice


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