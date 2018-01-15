CES 2018: компьютер ASUS ROG Strix GL12 для про-геймеров

Если вы считаете себя настоящим киберспортсменом, превращающим всех своих соперников без исключения во фраги, то специально для вас подготовлен настольный компьютер ASUS ROG Strix GL12. Это полноразмерный системный блок на базе платформы Intel Coffee Lake, и его показали на шоу CES 2018 в США, а его продажи начнутся уже в текущем квартале.

ASUS ROG Strix GL12

В максимальной комплектации компьютер ASUS ROG Strix GL12 обладает процессором Intel Core i7-8700K с 14-нанометровым техпроцессом, гигантским жидкостным кулером и частотой 3,7 ГГц на шести ядрах, способных обрабатывать 12 потоков одновременно. Помимо CPU, в состав компьютера входят до 64 гигабайтов оперативной памяти стандарта DDR4-2800, а под все игровые файлы выделяется два накопителя на 3,5 дюйма и один 2,5-дюймовый носитель информации, емкость и марку которых покупатель выбирает сам.

Опционально доступен SSD-драйв в формате M.2, который может выступать в качестве системного диска. В бонус – дополнительный отсек для 2,5-дюймового SSD с возможностью горячей замены. Видеоподсистема в ASUS ROG Strix GL12 представлена адаптером NVIDIA GeForce GTX 1070 или 1080 на выбор, есть гигабитная сетевая карта от Intel и модуль Wi-Fi 802.11ac для выхода в интернет. Корпус компьютера украшен подсветкой. Стоимость и дата релиза ASUS ROG Strix GL12 не сообщаются.

Максим Мишенев, MobileDevice


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