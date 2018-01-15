CES 2018: вес ноутбука ASUS ZenBook 13 не превышает 1 кг

Выставка CES 2018 подарила миру новый мобильный компьютер ASUS ZenBook 13 – самый настоящий ультрабук, каким видела данный класс устройств компания Intel , когда создавала его несколько лет назад. Модель характеризуется невероятно тонким корпусом и очень небольшим весом, что делает ее оптимальной для использования вне помещений.



На данный момент раскрыты не все характеристики ASUS ZenBook 13, но уже известно о весе в размере 985 граммов, экране Full HD с диагональю 13,3 дюйма и процессоре Intel Core i7 восьмого поколения, известного как Kaby Lake Refresh. Также в мобильном ПК обнаружатся до 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR4 и твердотельный накопитель емкостью до 1 терабайта, ОС Windows 10, модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac, порты USB-C и USB 3.0 и выход HDMI для подключения к внешнему монитору.



Что немаловажно, несмотря на небольшие габариты, ASUS ZenBook 13 умеет работать по 15 часов на одном заряде аккумулятора, что говорит о продуманном энергопотреблении. Мобильный компьютер поступит в продажу в первой половине этого года, но его цена на данный момент не сообщается.