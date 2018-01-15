CES 2018: компьютер MeLE размером с флешку

В США на CES 2018 анонсирован новый компьютер MeLE под управлением ОС Windows 10 или Linux Ubuntu на выбор. ПК выделяется своими небольшими габаритами – его можно носить в кармане, и для подключения к монитору ему нужен вход HDMI.

MeLE

Компьютер MeLE построен на аппаратной платформе Intel Apollo Lake, которая в данном случае представлена процессором Intel Celeron N3350 с двумя ядрами по 2,4 ГГц или Celeron N3450 с частотой 4х2,2 ГГц. Также в продажу поступит версия с Pentium N4200, частота которого достигает 2,5 ГГц на квартете ядер. Все чипы производятся по 14-нанометровому процессору и несут в себе видеокарту Intel HD 505.

Компьютер MeLE снаряжен от 2 до 6 Гб оперативной памяти и флеш-памятью на 32 Гб, которая расширяется за счет карт microSD. На корпусе устройства есть два полноразмерных порта USB 3.0, вход под наушники и разъем microUSB 2.0 для подключения питания, не говоря уже о гигабитной сетевой карте. Внутри MeLE есть модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11ac. Компьютер поступит в продажу уже в этой половине года, но его итоговая стоимость на данный момент остается неизвестной. Само собой, версии с Linux будут стоить дешевле моделей с Windows.


Максим Мишенев, MobileDevice


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