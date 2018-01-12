CES 2018: Nokia представила устройство для отслеживания сна

На международной выставке потребительской электроники CES 2018 компания Nokia представила свою интересную новинку – контролер сна Sleep.

Nokia Sleep выглядит как маленький коврик, который помещается под матрас и подключается к сети Wi-Fi. Устройство автоматически определяет длительность сна, фазы сна и распознаёт храп владельца. Затем аппарат формирует график сна.

Посредством Wi-Fi Nokia Sleep синхронизируется с приложением Health Mate, что позволяет проверить свои качественные показатели сна на смартфоне. Используя полученные данные, приложение даст рекомендации по улучшению качества сна, которые разработал известный сомнолог Кристофер Уинтер. Помимо этого, Nokia Sleep может быть интегрирован с сервисом IFTTT, благодаря чему пользователи смогут контролировать домашнюю технику.

В продаже контролер сна Nokia Sleep появится уже в ближайшее время. Стоимость новинки составляет $100.