CES 2018: 75-ваттное зарядное устройство Satechi

В рамках выставки CES 2018 анонсировано портативное зарядное устройство Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger, оцененное в 65 долларов США . Новинка предназначена для подзарядки мобильных устройств и, как видно из названия, способна выдавать 75 ватт мощности.



Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger может заряжать сразу четыре гаджета за счет четырех разъемов. Два из них – это USВ 3.0 с током заряда 2,4 ампера, а третий – это USB с поддержкой ускоренной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Четвертый интерфейс – это симметричный USB-C, посредством которого можно заряжать современные ноутбуки от Apple и другие устройства, и на него приходит до 60 ватт мощности из указанных 75 ватт.



Зарядка Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger предназначена для тех, кто много путешествует, и потому ее можно подключать к электросетям с напряжением от 100 до 240 вольт без необходимости использования дополнительных адаптеров. Корпус изготовлен из прочного пластика, и есть светодиодный индикатор работы устройства. Стоит зарядка Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger около 65 долларов США , и ее продажи начнутся уже в феврале текущего года. Отметим, что внутри устройства нет встроенного аккумулятора – для его работы требуется подключение к розетке.