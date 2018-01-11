CES 2018: 75-ваттное зарядное устройство Satechi

В рамках выставки CES 2018 анонсировано портативное зарядное устройство Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger, оцененное в 65 долларов США. Новинка предназначена для подзарядки мобильных устройств и, как видно из названия, способна выдавать 75 ватт мощности.

Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger

Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger может заряжать сразу четыре гаджета за счет четырех разъемов. Два из них – это USВ 3.0 с током заряда 2,4 ампера, а третий – это USB с поддержкой ускоренной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Четвертый интерфейс – это симметричный USB-C, посредством которого можно заряжать современные ноутбуки от Apple и другие устройства, и на него приходит до 60 ватт мощности из указанных 75 ватт.

Зарядка Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger предназначена для тех, кто много путешествует, и потому ее можно подключать к электросетям с напряжением от 100 до 240 вольт без необходимости использования дополнительных адаптеров. Корпус изготовлен из прочного пластика, и есть светодиодный индикатор работы устройства. Стоит зарядка Satechi 75W USB-C Multiport Travel Charger около 65 долларов США, и ее продажи начнутся уже в феврале текущего года. Отметим, что внутри устройства нет встроенного аккумулятора – для его работы требуется подключение к розетке.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Фотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерахФотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерах
CES 2018: AMD показала новые процессорыCES 2018: AMD показала новые процессоры
CES 2018: Смарт-акустика Toshiba Symbio станет центром умного домаCES 2018: Смарт-акустика Toshiba Symbio станет центром умного дома
Ультрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официальноУльтрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официально
Apple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеровApple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеров
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2018: Новые подробности о нейроморфном процессоре Intel LoihiCES 2018: Новые подробности о нейроморфном процессоре Intel Loihi
CES 2018: LG показала сворачивающийся 65-дюймовый OLED-дисплейCES 2018: LG показала сворачивающийся 65-дюймовый OLED-дисплей
CES 2018: клавиатура Corsair K63 Wireless и коврик для зарядки АйфоновCES 2018: клавиатура Corsair K63 Wireless и коврик для зарядки Айфонов
CES 2018: умный чемодан Xiaomi может следовать за владельцемCES 2018: умный чемодан Xiaomi может следовать за владельцем
CES 2018: дискретная станция для видеокарты Lenovo Thunderbolt 3 Graphics DockCES 2018: дискретная станция для видеокарты Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock
CES 2018: чехол IconConnected Power Sleeve зарядит ваш MacBookCES 2018: чехол IconConnected Power Sleeve зарядит ваш MacBook
CES 2018: 3D-камера YI Horizon VR180 от Google и YICES 2018: 3D-камера YI Horizon VR180 от Google и YI
CES 2018: скоростной внешний SSD Patriot EVLVRCES 2018: скоростной внешний SSD Patriot EVLVR
CES 2018: ультракомпактный компьютер Pico PI226 от ZotacCES 2018: ультракомпактный компьютер Pico PI226 от Zotac
CES 2018: Panasonic Lumix DC-GH5S с 10,2-Мп сенсоромCES 2018: Panasonic Lumix DC-GH5S с 10,2-Мп сенсором
Последние новости
Подгружаем последние новости