CES 2018: клавиатура Corsair K63 Wireless и коврик для зарядки Айфонов

На CES 2018 показана новая клавиатура Corsair K63 Wireless, созданная для геймеров, а также специальный коврик для мыши ММ1000. Последний способен заряжать смартфоны Apple iPhone без использования проводов.



Клавиатура Corsair K63 Wireless основана на переключателях Cherry MX Red и может подключаться к компьютеру по Bluetooth или по USB – в последнем случае частота опроса равна 1000 Гц, а в первом время задержки сигнала не превышает 1 миллисекунды. Все кнопки подсвечиваются синим цветом, и при максимальной яркости светодиодов встроенной батареи хватит на 15 часов работы, если пользоваться подключением по Bluetooth. Отключение подсветки увеличит время работы до 75 часов.



На фото Corsair K63 Wireless представлена с подключенной игровой подставкой К63 Wireless Gaming Lapboard, и весь комплект стоит $160. Отдельно подставка стоит $60, а клавиатура – $110. Коврик для мыши Corsair MM1000 продается отдельно и стоит 80 долларов США , и в него встроена контактная площадка с поддержкой стандарта Qi для беспроводной зарядки. На нем можно располагать современные смартфоны от Samsung и Apple , плюс есть функция проводной зарядки по USB-C, Lightning и, разумеется, microUSB 2.0.