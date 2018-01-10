CES 2018: умный чемодан Xiaomi может следовать за владельцем

Дроид R2-D2 всегда следовал за своим хозяином, не отставая от него ни на шаг, и эта идея очень понравилась компании Xiaomi. Она пока еще не производит умных роботов, но ей вполне по силам создать чемодан для путешествий, который тоже будет самостоятельно катиться рядом со своим владельцем.

Xiaomi 90Fun Puppy1

Новый чемодан Xiaomi получил название 90Fun Puppy1, и это чудо китайской инженерной мысли пролетело полмира, чтобы предстать перед публикой на шоу CES 2018 в США. Для передвижения 90Fun Puppy1 использует те же принципы, что и гироскутер, но здесь технологии дополнены модулем точного геопозиционирования, в том числе и внутри помещений. Благодаря этому новое творение Xiaomi безошибочно определяет владельца среди других людей и следует за ним. Более того, чемодан способен вычислить хозяина даже на большом расстоянии в толпе людей.

Владелец 90Fun Puppy1 при помощи смартфона может приказать чемодан следовать за ним или оставаться на месте, и при желании 90Fun Puppy1 можно превратить из умного чемодана в обычный: достаточно просто вытащить из него съемную литий-ионную батарею и раскрыть телескопическую ручку. Xiaomi 90Fun Puppy1 поступит в продажу во второй половине наступившего года по неизвестной пока цене.

Максим Мишенев, MobileDevice


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