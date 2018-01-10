CES 2018: дискретная станция для видеокарты Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock

На стенде компании Lenovo в Лас-Вегасе на шоу CES 2018 обнаружилось весьма интересное устройство Thunderbolt 3 Graphics Dock. Это внешняя док-станция для видеокарты, нацеленная на работу в паре с неттопами, моноблоками и ноутбуками и нужная для увеличения производительности видеоподсистемы компьютера.



Сама по себе станция Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock имеет очень компактные размеры, 248х130х23 миллиметра, но внутри нее стоит неплохая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 MXM с 4 Гб собственной памяти GDDR5. Конечно, это не 1080 Ti, но тут дело в размерах, концепции и цене, которая составляет ровно 400 долларов США . Для подключения к компьютеру или ноутбуку станция Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock задействует интерфейс Intel Thunderbolt 3, совмещенный с USВ-С, пропускная способность которого достигает 40 Гбит в секунду.



Внутри новинки нет блока питания – он здесь выносной и 170-ваттный, что является избыточным, так что Lenovo реализовала возможность передачи до 65 ватт для питания портативного компьютера, что позволит не носить с собой два сетевых адаптера. Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock располагает двумя портами USB 3.0 и одним USB 2.0 для подключения периферии, гигабитной сетевой картой и выходами HDMI 2.0 и двумя DP 1.2.