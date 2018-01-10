CES 2018: дискретная станция для видеокарты Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock

На стенде компании Lenovo в Лас-Вегасе на шоу CES 2018 обнаружилось весьма интересное устройство Thunderbolt 3 Graphics Dock. Это внешняя док-станция для видеокарты, нацеленная на работу в паре с неттопами, моноблоками и ноутбуками и нужная для увеличения производительности видеоподсистемы компьютера.

Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock

Сама по себе станция Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock имеет очень компактные размеры, 248х130х23 миллиметра, но внутри нее стоит неплохая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 MXM с 4 Гб собственной памяти GDDR5. Конечно, это не 1080 Ti, но тут дело в размерах, концепции и цене, которая составляет ровно 400 долларов США. Для подключения к компьютеру или ноутбуку станция Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock задействует интерфейс Intel Thunderbolt 3, совмещенный с USВ-С, пропускная способность которого достигает 40 Гбит в секунду.

Внутри новинки нет блока питания – он здесь выносной и 170-ваттный, что является избыточным, так что Lenovo реализовала возможность передачи до 65 ватт для питания портативного компьютера, что позволит не носить с собой два сетевых адаптера. Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock располагает двумя портами USB 3.0 и одним USB 2.0 для подключения периферии, гигабитной сетевой картой и выходами HDMI 2.0 и двумя DP 1.2.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Фотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерахФотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерах
CES 2018: Смарт-акустика Toshiba Symbio станет центром умного домаCES 2018: Смарт-акустика Toshiba Symbio станет центром умного дома
CES 2018: AMD показала новые процессорыCES 2018: AMD показала новые процессоры
Ультрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официальноУльтрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официально
Apple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеровApple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеров
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2018: чехол IconConnected Power Sleeve зарядит ваш MacBookCES 2018: чехол IconConnected Power Sleeve зарядит ваш MacBook
CES 2018: 3D-камера YI Horizon VR180 от Google и YICES 2018: 3D-камера YI Horizon VR180 от Google и YI
CES 2018: скоростной внешний SSD Patriot EVLVRCES 2018: скоростной внешний SSD Patriot EVLVR
CES 2018: ультракомпактный компьютер Pico PI226 от ZotacCES 2018: ультракомпактный компьютер Pico PI226 от Zotac
CES 2018: Panasonic Lumix DC-GH5S с 10,2-Мп сенсоромCES 2018: Panasonic Lumix DC-GH5S с 10,2-Мп сенсором
CES 2018: новая версия ноутбука HP Envy x2CES 2018: новая версия ноутбука HP Envy x2
CES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официальноCES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официально
CES 2018: Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm SnapdragonCES 2018: Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm Snapdragon
CES 2018: ASUS обновила ноутбук Zenbook 13CES 2018: ASUS обновила ноутбук Zenbook 13
CES 2018: SanDisk показала самую маленькую в мире флешку на 1 TБCES 2018: SanDisk показала самую маленькую в мире флешку на 1 TБ
Последние новости
Подгружаем последние новости