CES 2018: чехол IconConnected Power Sleeve зарядит ваш MacBook

Ноутбуки, как и смартфоны, имеют свойство разряжаться в самый неподходящий момент, и даже если переплатить за Apple MacBook Pro, от этой проблемы избавиться не удастся. Чтобы ваш яблочный лэптоп всегда был заряжен, ему следует прикупить стильный чехол IconConnected Power Sleeve, являющийся, по сути, мобильной зарядной станцией.



Чехол IconConnected Power Sleeve разработан компанией Incase и представлен на шоу потребительской электроники CES 2018. Предусмотрены две модификации столь необычного аксессуара – одна подойдет для 13-дюймового ноутбука, а вторая будет заряжать МакБук с экраном на 15 дюймов по диагонали. Внутри чехла кроется литий-ионная батарея емкостью 14000 мАч, так что лэптоп можно будет зарядить несколько раз подряд, что очень и очень удобно в путешествиях и командировках.



IconConnected Power Sleeve также может заряжать и другие гаджеты – для этого в него встроен порт USB-A, к которому можно подключать смартфоны, планшеты и прочую технику. Само собой, свои основные функции чехол тоже выполняет: за счет повышенной прочности корпуса Apple MacBook Pro, помещенный внутри него, останется цел и невредим даже при падении с довольно большой высоты. IconConnected Power Sleeve поступит в продажу в середине лета этого года, но его цена пока не сообщается.