CES 2018: 3D-камера YI Horizon VR180 от Google и YI

Интернет-гигант Google анонсировал новую трехмерную камеру YI Horizon VR180, созданную для записи видео для приложений виртуальной реальности. В работе над устройством ему помогала компания YI из Поднебесной, и они совместно представили свое детище на CES 2018.



Камера YI Horizon VR180 получилась весьма компактной и одновременно современной – она пишет ролики в разрешении вплоть до 5,7К при частоте 30 кадров в секунду и поддерживает формат Google VR180, который используется для записи современных ВР-роликов. Полученные видеозаписи при желании вполне можно смотреть и в обычном двумерном формате. Камера YI Horizon VR180 оснащена экраном на 2,2 дюйма с разрешением 640х480 пикселей для просмотра отснятого материала, а также четырьмя микрофонами для получения качественного звука и портом USB-C для быстрой передачи контента на другие устройства.



С учетом того, что весь рынок виртуальной реальности развивается крайне медленно, новинка от Google и YI может увидеть свет очень нескоро – на данный момент у нее нет ни даты релиза, ни даже розничной цены. Вполне вероятно, ее выпустят в этой половине года, но на фоне низкого спроса на такого рода устройства стоить она будет немало, чтобы девелоперы могли вернуть вложенные в ее разработку средства.