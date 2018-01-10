CES 2018: 3D-камера YI Horizon VR180 от Google и YI

Интернет-гигант Google анонсировал новую трехмерную камеру YI Horizon VR180, созданную для записи видео для приложений виртуальной реальности. В работе над устройством ему помогала компания YI из Поднебесной, и они совместно представили свое детище на CES 2018.

YI Horizon VR180

Камера YI Horizon VR180 получилась весьма компактной и одновременно современной – она пишет ролики в разрешении вплоть до 5,7К при частоте 30 кадров в секунду и поддерживает формат Google VR180, который используется для записи современных ВР-роликов. Полученные видеозаписи при желании вполне можно смотреть и в обычном двумерном формате. Камера YI Horizon VR180 оснащена экраном на 2,2 дюйма с разрешением 640х480 пикселей для просмотра отснятого материала, а также четырьмя микрофонами для получения качественного звука и портом USB-C для быстрой передачи контента на другие устройства.

С учетом того, что весь рынок виртуальной реальности развивается крайне медленно, новинка от Google и YI может увидеть свет очень нескоро – на данный момент у нее нет ни даты релиза, ни даже розничной цены. Вполне вероятно, ее выпустят в этой половине года, но на фоне низкого спроса на такого рода устройства стоить она будет немало, чтобы девелоперы могли вернуть вложенные в ее разработку средства.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Фотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерахФотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерах
CES 2018: Смарт-акустика Toshiba Symbio станет центром умного домаCES 2018: Смарт-акустика Toshiba Symbio станет центром умного дома
CES 2018: AMD показала новые процессорыCES 2018: AMD показала новые процессоры
Ультрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официальноУльтрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официально
Apple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеровApple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеров
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2018: скоростной внешний SSD Patriot EVLVRCES 2018: скоростной внешний SSD Patriot EVLVR
CES 2018: ультракомпактный компьютер Pico PI226 от ZotacCES 2018: ультракомпактный компьютер Pico PI226 от Zotac
CES 2018: Panasonic Lumix DC-GH5S с 10,2-Мп сенсоромCES 2018: Panasonic Lumix DC-GH5S с 10,2-Мп сенсором
CES 2018: новая версия ноутбука HP Envy x2CES 2018: новая версия ноутбука HP Envy x2
CES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официальноCES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официально
CES 2018: Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm SnapdragonCES 2018: Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm Snapdragon
CES 2018: ASUS обновила ноутбук Zenbook 13CES 2018: ASUS обновила ноутбук Zenbook 13
CES 2018: SanDisk показала самую маленькую в мире флешку на 1 TБCES 2018: SanDisk показала самую маленькую в мире флешку на 1 TБ
CES 2018: ASUS расширяет игровую линейку ROG новыми ПКCES 2018: ASUS расширяет игровую линейку ROG новыми ПК
CES 2018: AMD показала новые процессорыCES 2018: AMD показала новые процессоры
Последние новости
Подгружаем последние новости