CES 2018: скоростной внешний SSD Patriot EVLVR

Под известной маркой Patriot анонсирован новый внешний накопитель со странным названием EVLVR – это портативный SSD, наделенный очень высокими показателями скорости. Карманный заменитель жестких дисков показан на CES 2018 в Лас-Вегасе и использует для подключения интерфейс Intel Thunderbolt 3.



Последний в данном случае совместим с обычным USB-C, так что подключать его можно к любым современным компьютерам, и пропускная способность будет достигать 40 Гбит в секунду. Согласно утверждению разработчиков, новый Patriot EVLVR выдает 1000 Мб/с при записи и 1500 Мб/с при чтении, а это в три раза больше по сравнению с большинством других внешних SSD. Реальные тесты пока провести невозможно – накопитель еще не поступил в продажу и сделает это лишь в марте текущего года.



Что очень важно, в работе Patriot EVLVR не требуется дополнительный источник питания, и даже разъем для подключения ему нужен всего лишь один. Накопитель поступит в розницу в версиях на 256, 512 и 1024 гигабайта и будет стоить в районе 200, 290 и 490 долларов США соответственно.