CES 2018: ультракомпактный компьютер Pico PI226 от Zotac

Представлен новый настольный компьютер Zotac Pico PI226, по размерам сопоставимый с жестким диском в 2,5-дюймовом корпусе. Это самый компактный неттоп от данного вендора, и анонсирован он был на шоу CES 2018 в США.

Pico PI226

Несмотря на компактные размеры, новый Zotac Pico PI226 с легкостью заменит офисный компьютер стандартных габаритов, ведь в нем есть 4 Гб оперативной памяти LPDDR4, процессор Intel Celeron N4000 с частотой 1,1 ГГц на двух ядрах и штатный накопитель на 32 гигабайта. Все это подчиняется ОС Windows 10 Home, так что компьютер и правда полноценный. Неттоп Zotac Pico PI226 позволяет устанавливать карты памяти microSD на 256 гигабайтов, у него есть выход HDMI 1.4 для подключения к монитору, а для остальных устройств в нем имеются порты USB 3.0 и USB-C.

Компьютер также оснащается модулями Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac, и в продажу он поступит в первой половине наступившего года. Новый Zotac Pico PI226 можно будет купить по цене до $300, хотя точная цена пока еще не установлена, и лицензия на Windows 10 уже включена в нее. Ввиду компактных размеров замена комплектующих нового неттопа невозможна.

Максим Мишенев, MobileDevice


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