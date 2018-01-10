CES 2018: Panasonic Lumix DC-GH5S с 10,2-Мп сенсором

Panasonic на выставке CES 2018 презентовала новую фотокамеру стандарта Micro Four Thirds, ориентированную на видеозапись, под названием Lumix DC-GH5S и являющуюся наследницей Lumix DC-GH5.

Новинка оснащена новым CMOS-сенсором Digital MOS с габаритами 17,3 ? 13 мм, разрешением 10,2 Мм, технологией Dual Native ISO, светочувствительностью ISO 160–51200 с возможностью расширения до ISO 80–204800, а также процессором Venus Engine 10.

По заявлениям производителя, Lumix DC-GH5S способна снимать качественное видео даже при плохом освещении. Видео записывается в формате Cinema 4K, разрешение составляет 4096 ? 2160 пикселей, а частота – 60 FPS.

Lumix DC-GH5S имеет 3,2-дюймовый сенсорный дисплей с регулируемым углом наклона, электронный видоискатель с полным покрытием кадра в 100%, 2 слота для карт памяти SD, порты USB 3.0 и HDMI, а также Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE.

Диапазон выдержек варьируется от 1/16000 до 60 с, имеется поддержка последовательной фотосъёмки с частотой до 12 FPS. Габариты камеры равны 139 ? 98 ? 87 мм, а масса – 660 грамм. Автономную работу обеспечивает аккумулятор DMW-BLF19.

Panasonic Lumix DC-GH5S станет доступна с февраля по рекомендованной стоимости $2500 без учета оптики.