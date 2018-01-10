CES 2018: Panasonic Lumix DC-GH5S с 10,2-Мп сенсором

Panasonic на выставке CES 2018 презентовала новую фотокамеру стандарта Micro Four Thirds, ориентированную на видеозапись, под названием Lumix DC-GH5S и являющуюся наследницей Lumix DC-GH5.

Panasonic Lumix DC-GH5S

Новинка оснащена новым CMOS-сенсором Digital MOS с габаритами 17,3 ? 13 мм, разрешением 10,2 Мм, технологией Dual Native ISO, светочувствительностью ISO 160–51200 с возможностью расширения до ISO 80–204800, а также процессором Venus Engine 10.

По заявлениям производителя, Lumix DC-GH5S способна снимать качественное видео даже при плохом освещении. Видео записывается в формате Cinema 4K, разрешение составляет 4096 ? 2160 пикселей, а частота – 60 FPS.

Lumix DC-GH5S

Lumix DC-GH5S имеет 3,2-дюймовый сенсорный дисплей с регулируемым углом наклона, электронный видоискатель с полным покрытием кадра в 100%, 2 слота для карт памяти SD, порты USB 3.0 и HDMI, а также Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE.

Диапазон выдержек варьируется от 1/16000 до 60 с, имеется поддержка последовательной фотосъёмки с частотой до 12 FPS. Габариты камеры равны 139 ? 98 ? 87 мм, а масса – 660 грамм. Автономную работу обеспечивает аккумулятор DMW-BLF19.

Panasonic Lumix DC-GH5S станет доступна с февраля по рекомендованной стоимости $2500 без учета оптики.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерахФотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерах
CES 2018: Смарт-акустика Toshiba Symbio станет центром умного домаCES 2018: Смарт-акустика Toshiba Symbio станет центром умного дома
CES 2018: AMD показала новые процессорыCES 2018: AMD показала новые процессоры
Ультрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официальноУльтрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официально
Apple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеровApple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеров
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2018: умный чемодан Xiaomi может следовать за владельцемCES 2018: умный чемодан Xiaomi может следовать за владельцем
CES 2018: дискретная станция для видеокарты Lenovo Thunderbolt 3 Graphics DockCES 2018: дискретная станция для видеокарты Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock
CES 2018: чехол IconConnected Power Sleeve зарядит ваш MacBookCES 2018: чехол IconConnected Power Sleeve зарядит ваш MacBook
CES 2018: 3D-камера YI Horizon VR180 от Google и YICES 2018: 3D-камера YI Horizon VR180 от Google и YI
CES 2018: скоростной внешний SSD Patriot EVLVRCES 2018: скоростной внешний SSD Patriot EVLVR
CES 2018: ультракомпактный компьютер Pico PI226 от ZotacCES 2018: ультракомпактный компьютер Pico PI226 от Zotac
CES 2018: новая версия ноутбука HP Envy x2CES 2018: новая версия ноутбука HP Envy x2
CES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официальноCES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официально
CES 2018: Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm SnapdragonCES 2018: Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm Snapdragon
CES 2018: ASUS обновила ноутбук Zenbook 13CES 2018: ASUS обновила ноутбук Zenbook 13
Последние новости
Подгружаем последние новости