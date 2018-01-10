Xiaomi и Oculus вместе представили шлемы Oculus Go и Mi VR Standalone

На выставке CES 2018 компания Xiaomi и компания Oculus, являющаяся дочерним предприятием Facebook, совместно представили два автономных шлема виртуальной реальности: Oculus Go и Xiaomi Mi VR Standalone с целью расширения доступности технологий виртуальной реальности.

Oculus Go и Mi VR Standalone

Шлемы нет необходимости подключать к кабелю, внешним сенсорам и мобильному телефону. Обе новинки обладают LCD-дисплеем с разрешением 2К (2560?1440 пикселей), линзами нового поколения и динамиками, обеспечивающими пространственное звучание. Также шлемы имеют 3,5-мм аудио-разъем. Помимо этого, Xiaomi Mi VR Standalone предлагает доступ к магазину Mi VR Store с фильмами, видео 360° и интерактивными играми.

Mi VR Standalone

Xiaomi Mi VR Standalone будет доступен только в Китае. Oculus Go, который был анонсирован еще на октябрьской конференции Oculus Connect 2017, поступит в продажу по всему миру уже в начале текущего года. Стоимость новинки составляет $199.


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