CES 2018: новая версия ноутбука HP Envy x2

В декабре прошел показ ноутбука HP Envy x2 на топовом процессоре Qualcomm 845 с ARM-архитектурой, а сегодня на выставке CES 2018 в США был представлен его аналог с процессором Intel Core. Мобильный ПК нацелен на конкуренцию с Microsoft Surface Pro 4 и собирается поступить в продажу в первой половине наступившего года.



Внешне новый HP Envy x2 не отличается от версии на процессоре Qualcomm – все тот же корпус из металла с 12,3-дюймовым экраном Full HD на лицевой панели, обрамленным тонкими рамками. Но если присмотреться, то можно увидеть разницу в принципе крепления аппаратной клавиатуры, плюс версия с процессором Intel оказалась на 10% тяжелее. Последнее связано с использованием более массивной системы охлаждения, которая все так же обходится без вентилятора, а также с установкой более емкого аккумулятора.



HP Envy x2 оснастят минимум 4 Гб оперативной памяти и системой ускоренной подзарядки: батарея, которой хватает на 15 часов работы, может заряжаться до 90% всего за 1,5 часа. Прочие спецификации ноутбука пока не разглашаются, а его рекомендуемая стоимость будет объявлена немного позже. В цену войдет предустановленная ОС Windows 10 Pro.