CES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официально

На конференции CES 2018 в США состоялась мировая премьера нового профессионального фотоаппарата Panasonic Lumix DC-GH5S, преемника модели GH5. Новая камера разработана в первую очередь для записи видео, поскольку именно этот функционал в предшественнике оказался наиболее сильной стороной.



Камера Panasonic Lumix DC-GH5S оснащена сенсором Digital MOS размерами 17,3х13 миллиметров с разрешением 10,2 мегапикселя и дополнена технологией Dual Native ISO, за счет которой чувствительность может варьироваться от 80 до 204800 единиц. Матрица работает в паре с новым процессором обработки изображений Venus Engine 10. Согласно официальной информации, камера Panasonic Lumix DC-GH5S способна записывать ролики 4К или Ultra HD на скорости 60 кадров в секунду в формате Cinema 4K.

