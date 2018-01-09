CES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официально
На конференции CES 2018 в США состоялась мировая премьера нового профессионального фотоаппарата Panasonic Lumix DC-GH5S, преемника модели GH5. Новая камера разработана в первую очередь для записи видео, поскольку именно этот функционал в предшественнике оказался наиболее сильной стороной.
Камера Panasonic Lumix DC-GH5S оснащена сенсором Digital MOS размерами 17,3х13 миллиметров с разрешением 10,2 мегапикселя и дополнена технологией Dual Native ISO, за счет которой чувствительность может варьироваться от 80 до 204800 единиц. Матрица работает в паре с новым процессором обработки изображений Venus Engine 10. Согласно официальной информации, камера Panasonic Lumix DC-GH5S способна записывать ролики 4К или Ultra HD на скорости 60 кадров в секунду в формате Cinema 4K.
Помимо этого, у фотоаппарата есть 3,2-дюймовый сенсорный и одновременно поворотный экран, электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра, выдержка от 1/16000 до 60 секунд, серийная съемка до 12 кадров в секунду при максимальном разрешении, модули bluetooth 4.2 и WI-FI 802.11n и два слота под карты SDXC. В наличии порты USB 3.0 и HDMI. Стоит Panasonic Lumix DC-GH5S около $2500 без оптики, и старт продаж намечен на февраль этого года. Фотоаппарат весит 660 граммов с батареей и имеет толщину 87 миллиметров.
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