CES 2018: Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm Snapdragon

К открытию выставки CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, Lenovo презентовала планшет MiiX 630 из линейки Always Connected PC, в которую входят ноутбуки и гибридные планшеты на базе мобильных чипсетов Snapdragon с ARM-архитектурой и под управлением полноценной ОС Windows 10.

Lenovo MiiX 630 получил 12,3-дюймовый Full HD-дисплей, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, ОЗУ объемом до 8 ГБ и ПЗУ до 256 ГБ. Работает устройство под управлением ОС Windows 10 Pro, а время автономной работы составляет 20 часов. Планшет оснащен инфракрасной камерой и функцией Windows Hello для распознавания лиц и быстрого входа в систему.

Из коммуникативных функций поддерживаются 4G-сети LTE со слотом micro-SIM, Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. На корпусе расположен порт USB Type-C и слот для microSD-карт. Стоит выделить, что съемная клавиатура оснащена подсветкой. Габариты планшета равны 293?210?7 мм, толщина с подключенной клавиатурой составляет 15,6 мм, а масса – 1,37 кг.

Lenovo MiiX 630 можно будет приобрести со II квартала 2018 года по рекомендованной стоимости $799,99 за минимальную комплектацию.