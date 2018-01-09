CES 2018: ASUS обновила ноутбук Zenbook 13

Компания ASUS представила усовершенствованную версию ноутбука Zenbook 13, сохранившего все лучшие качества предыдущей версии и одновременно получившего новую аппаратную начинку. Показ мобильного ПК состоялся на выставке CES 2018.

Новая конфигурация ASUS Zenbook 13 включает в себя процессоры Intel Core восьмого поколения, и это Core i5-8250U в базе и Core i7-8550U в топе. Экран ноутбука поддерживает разрешение Full HD или Ultra HD в зависимости от комплектации и опционально может оказаться сенсорным, а его диагональ во всех случаях равна 13,3 дюйма. В качестве матрицы задействована панель IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали.

ASUS Zenbook 13 комплектуется до 16 Гб оперативной памяти DDR4 и до 1 Тб в виде SSD-накопителя с интерфейсом PCI-E, а также в нем есть опция в виде дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX150 с 2 Гб собственной памяти. Лэптоп снаряжен батареей на 6-8 часов автономной работы, акустикой Harman Kardon на 2 ватта, портами USB-C и USB 3.1, слотом под SD-карты, выходом HDMI и ОС Windows 10, и весит он при этом всего 1,1 кг при толщине менее 14 миллиметров. Стоимость ноутбука ASUS Zenbook 13 на момент анонса держалась в тайне.

Максим Мишенев, MobileDevice


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