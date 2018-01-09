CES 2018: SanDisk показала самую маленькую в мире флешку на 1 TБ

На международной выставке потребительской электроники CES 2018 корпорация SanDisk анонсировала самую маленькую в мире флешка на 1 ТБ. В прошлом году «самой вместительной в мире флешкой» являлась флешка от Kingston DataTraveler Ultimate GT на 2 TБ.

Новый гаджет пока является прототипом и предназначен для разъема USB-C. Прототип SanDisk можно использовать для передачи данных не только между обычными компьютерами, но и, например, напрямую между Android-смартфонами.

Дата выхода новинки в продажу и ее стоимость пока неизвестны.