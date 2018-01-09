CES 2018: ASUS расширяет игровую линейку ROG новыми ПК

На выставке CES компания ASUS представила три новых ПК, пополнивших линейку Republic of Gamers: Strix SKT T1 Hero Edition, Strix GL12 и ROG G703, а также различную периферию.

Strix SKT T1 Hero Edition – игровой ноутбук, созданный ROG совместно с корейской командой League of Legends SK Telecom T1. Новинка обладает широким дисплеем с 100-процентной sRGB цветовой гаммой, процессором Intel Core i7 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060.

В продаже Strix SKT T1 Hero Edition появится уже в этом квартале. Стоимость ноутбука составляет $1700.

Asus Strix GL12 – игровой ноутбук, который оснащен процессором Intel Core i7 восьмого поколения, графической картой NVIDIA GTX 1080 и специальным слотом SSD для быстрой замены накопителей. Помимо этого, ROG Strix GL12 имеет прозрачную боковую панель, а также настраиваемое освещение Aura Sync.

Asus ROG Strix GL12 поступит в продажу в апреле нынешнего года. Стоимость пока неизвестна.