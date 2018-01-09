CES 2018: AMD показала новые процессоры

На специальной пресс-конференции, приуроченной к открытию Международной выставки потребительской электроники CES 2018, представители AMD презентовали большое количество своей новой продукции и сообщили о планах по переходу на 12-нм технологический процесс для CPU и на 7-нм для GPU.

Генеральный и главный исполнительный директор AMD доктор Лиза Су заявил:

Мы успешно выполнили амбициозные цели, которые мы поставили перед собой в 2017 году, вернув AMD звание высокопроизводительного компьютерного лидера, представив и выпустив десять разных семейств продуктов. Мы продолжим это движение в 2018 году, так как собираемся сделать наш самый сильный портфель продуктов последнего десятилетия ещё сильнее благодаря новым процессорам и графическим чипам, которые принесут больше возможностей и производительности широкому спектру рынков.

Первопроходцем в 7-нм техпроцессе станет графический чип Radeon Instinct Vega, ориентированный на машинное обучение и искусственный интеллект. Коммерческие разработки на 7-нм техпроцессе будут представлены чипами Zen 2 и Navi, выход которых намечен на конец 2018 или на 2019 год.

В 2018 году AMD планирует конкурировать с NVIDIA в сегменте дискретных видеоускорителей для тонких ноутбуков с высокой автономностью. С этой целью AMD совместно с Intel выпустила чипсеты Intel Core 8-го поколения с графическим чипом Vega и памятью HBM2.

Помимо этого, были презентованы 2 новых чипа начального уровня для ноутбуков – Ryzen 3 2300U и Ryzen 3 2200U, а на II квартал намечен выход высокопроизводительных мобильных чипов Ryzen Pro.

Также были представлены 2 четырёхъядерных процессора Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с интегрированными видеоускорителями Vega. Ryzen 5 2400G будет работать на частоте 3,6 ГГц с возможностью разгона до 3,9 ГГц, а также получит 11 вычислительных блоков и 8 потоков, его цена будет равна $169. Частота Ryzen 3 2200G составит 3,5 ГГц, в разогнанном состоянии – 3,7 ГГц, процессор будет иметь 8 вычислительных блока и 4 потока, его стоимость установят на уровне $99.

В завершение, AMD заявила о планах по выпуску II-го поколения процессоров Ryzen на апрель 2018 года. Новинки будут построены на 12-нм техпроцессе и будут работать на повышенных рабочих частотах. Ryzen 2 будут совместимы с предшественниками, так как предназначены для сокета Socket AM4. А во II половине 2018 года будут выпущены процессоры Threadripper 2-го поколения.