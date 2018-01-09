CES 2018: HP представила планшет, ноутбук-трансформер и 3D-камеру

Компания Hewlett-Packard представила на международной выставке потребительской электроники CES 2018 несколько интересных новинок, среди которых обновленные HP Envy x2 и HP Spectre x360, а также камера HP Z 3D.

HP Spectre x360 15

HP Envy x2

Новая версия HP Envy x2 базируется на процессоре Intel Core седьмого поколения и лишилась активной системы охлаждения. Напомним, аппаратной основой оригинального Envy x2 стал SoC Snapdragon 835.

HP Envy x2

Планшет оснащен 12,3-дюймовым Full HD-дисплеем и очень напоминают Microsoft Surface. Отличие с оригинальной моделью заключается в стыковке экрана и клавиатуры, а также в весе: новинка тяжелее на 50 граммов.

HP Envy x2

Помимо этого, новый Envy x2 получил 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры. Как утверждает производитель, время автономной работы планшета составляет до 15 часов. Также устройство поддерживает быструю зарядку (до 90% за 90 минут).

В продаже новый HP Envy x2 появится весной текущего года. Стоимость пока неизвестна.

HP Spectre x360

Обновлённый ноутбук-трансформер HP Spectre x360 15 от оригинальной модели отличается изменённым дизайном с более острыми углами и спецификациями.

HP Spectre x360 15

Новинка оснащена 15,6-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 ? 1080) или 4K (3840 ? 2160), четырёхъядерными процессорами Intel Core i восьмого поколения и дискретной видеокартой Radeon RX Vega M или NVIDIA GeForce MX150 на выбор.

По сравнению с прошлогодней моделью новый ноутбук обладает полноценной клавиатурой с цифровым блоком, а также сканером отпечатков пальцев для безопасной разблокировки. Время автономной работы Spectre x360 15 составляет до 13,5 часа. Ноутбук также способен заряжаться до 50% всего за 30 минут (в выключенном состоянии).

HP Spectre x360 15

В продаже продажи HP Spectre x360 15 появится 18 марта этого года. В США стоимость ноутбука составит $1370 и выше.

HP Z 3D

HP Z 3D – пристёгивающаяся к компьютерному монитору веб-камера с поддержкой 3D и виртуальной реальности. С помощью камеры практически любой компьютер преобразуется в аналог моноблока HP Sprout.

HP Z 3D

В продаже HP Z 3D появится в марте нынешнего года. Стоимость новинки пока неизвестна.


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