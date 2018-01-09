Intel исправит уязвимости Meltdown и Spectre во всех процессорах до конца января

На днях СEO Intel Брайан Кржанич, выступая на выставке CES, публично пообещал, что компания устранит уязвимости Meltdown и Spectre в своих процессорах до конца января. Детально об этих проблемах редакция писала ранее. , пишут AIN.UA

Ранее компания уже заявляла, что пропатчит 90% процессоров, выпущенных за последние пять лет, до конца первой недели 2018 года. По словам СEO Intel , в оставшихся 10% уязвимость будет устранена до конца этого месяца.

«Мы верим, что влияние этих обновлений будет сильно зависеть от нагрузки на процессоры», — заявил Кржанич, комментируя утверждение, что работа процессоров может сильно замедлиться в результате патча (до 30%). «Нам кажется, на какие-то модели это повлияет сильней, чем на остальные. Мы продолжаем работать с индустрией, чтобы со временем минимизировать влияние на производительность», — цитирует главу корпорации Engadget.

По словам СEO Intel , у компании нет данных о том, что уязвимость использовалась злоумышленниками для кражи пользовательских данных.

Информации о том, когда выйдут официальные патчи для процессоров, выпущенных более пяти лет тому, пока нет.