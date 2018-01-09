Intel исправит уязвимости Meltdown и Spectre во всех процессорах до конца января
На днях СEO Intel Брайан Кржанич, выступая на выставке CES, публично пообещал, что компания устранит уязвимости Meltdown и Spectre в своих процессорах до конца января. Детально об этих проблемах редакция писала ранее. , пишут AIN.UA
Ранее компания уже заявляла, что пропатчит 90% процессоров, выпущенных за последние пять лет, до конца первой недели 2018 года. По словам СEO Intel, в оставшихся 10% уязвимость будет устранена до конца этого месяца.
«Мы верим, что влияние этих обновлений будет сильно зависеть от нагрузки на процессоры», — заявил Кржанич, комментируя утверждение, что работа процессоров может сильно замедлиться в результате патча (до 30%). «Нам кажется, на какие-то модели это повлияет сильней, чем на остальные. Мы продолжаем работать с индустрией, чтобы со временем минимизировать влияние на производительность», — цитирует главу корпорации Engadget.
По словам СEO Intel, у компании нет данных о том, что уязвимость использовалась злоумышленниками для кражи пользовательских данных.
Информации о том, когда выйдут официальные патчи для процессоров, выпущенных более пяти лет тому, пока нет.
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