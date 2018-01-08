CES 2018: самый большой в мире игровой монитор Asus ROG Swift PG65
Компания Asus шокировала всех геймеров современности, представив свой новейший монитор ROG Swift PG65. Его показ прошел на шоу CES 2018 в Лас-Вегасе, и это мечта всех компьютерных игроков, особенно тех, кто устал играть на своих 20-27-дюймовых мониторах.
Новый Asus ROG Swift PG65 сражает наповал своей гигантской диагональю – целых 65 дюймов, которых точно хватит для полного погружения в виртуальный мир любимых игрушек. Монитор поддерживает HDR и разрешение Ultra HD или 4К, у него есть G-Sync и частота обновления 120 Гц, а его яркость повышена до 1000 кд/м2. Экран располагает углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали, а подсветка здесь многозонная, что позволяет регулировать ее яркость отдельно для каждой зоны.
Новый Asus ROG Swift PG65 может похвастаться 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, встроенной поддержкой современных стриминговых сервисов, а также пультом ДУ, что позволяет использовать монитор в качестве телевизора. Есть даже специальный игровой джойстик, который тоже поставляется в комплекте, а для совсем ленивых предусмотрено голосовое управление при помощи Google Assistant. Само собой, за все это придется заплатить, притом немало, и потому Asus пока не спешит раскрывать стиомость ROG Swift PG65, чтобы не отпугивать потенциальных покупателей. Дата начала продаж тоже не сообщается.
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