CES 2018: Смарт-акустика Toshiba Symbio станет центром умного дома

В США на выставке CES 2018 официальный анонс получила новая умная колонка Toshiba Symbio, сочетающая в себе функционал сразу нескольких устройств. Японцы создали гибрид из камеры наблюдения, интеркома и концентратора для умного дома.

Toshiba Symbio

В Toshiba Symbio встроен голосовой ассистент Alexa, а также есть в наличии технологии Z-Wave и ZigBee для управления устройствами умного дома. Интегрированная веб-камера имеет разрешение Full HD, и она может выполнять роль камеры наблюдения, а если ее взломают хакеры, то она станет следить непосредственно за вами. Также есть встроенный детектор движения, который всегда оповестит вас о наличии посторонних людей в доме или квартире.

Ассистент Alexa позволяет воспроизводить музыку с различных источников, управлять домашней техникой при помощи голоса, а также осуществлять поиск в интернете, узнавать погоду и бронировать билеты в театр, гостиницу или на самолет и другие транспортные средства. Стоит Toshiba Symbio ровно 250 долларов США, то есть примерно столько же, сколько и большинство смарт-колонок, и даже дешевле Apple HomePod. Старт продаж намечен на текущий квартал.


Максим Мишенев, MobileDevice


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