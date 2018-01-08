CES 2018: Смарт-акустика Toshiba Symbio станет центром умного дома

В США на выставке CES 2018 официальный анонс получила новая умная колонка Toshiba Symbio, сочетающая в себе функционал сразу нескольких устройств. Японцы создали гибрид из камеры наблюдения, интеркома и концентратора для умного дома.



В Toshiba Symbio встроен голосовой ассистент Alexa, а также есть в наличии технологии Z-Wave и ZigBee для управления устройствами умного дома. Интегрированная веб-камера имеет разрешение Full HD, и она может выполнять роль камеры наблюдения, а если ее взломают хакеры, то она станет следить непосредственно за вами. Также есть встроенный детектор движения, который всегда оповестит вас о наличии посторонних людей в доме или квартире.



Ассистент Alexa позволяет воспроизводить музыку с различных источников, управлять домашней техникой при помощи голоса, а также осуществлять поиск в интернете, узнавать погоду и бронировать билеты в театр, гостиницу или на самолет и другие транспортные средства. Стоит Toshiba Symbio ровно 250 долларов США , то есть примерно столько же, сколько и большинство смарт-колонок, и даже дешевле Apple HomePod. Старт продаж намечен на текущий квартал.