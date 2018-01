CES 2018: Зарядная станция myCharge All Powerful зарядит все ваши гаджеты

На выставке CES 2018 в Новом Свете представлен очень полезный аксессуар для тех, у кого есть очень много устройств, работающих от аккумулятора. Новинка носит название myCharge All Powerful и представляет собой компактную зарядную станцию для самых разных гаджетов.



Внутри myCharge All Powerful кроется литий-ионный аккумулятор емкостью 20 000 мАч, и в первую очередь станция ориентирована на владельцев яблочной техники – планшетов и смартфонов на iOS и мобильных компьютеров на MacOS. Более того, новые Айфоны этот чудо-прибор может заряжать вообще без проводов благодаря поддержке стандарта Qi. В этом случае мощность зарядки будет достигать 10 ватт, и другие устройства с поддержкой Qi myCharge All Powerful тоже вполне может зарядить без особого труда.



На корпусе станции есть два разъема – обычный USB и симметричный USB-C, а также стандартную 65-ваттную розетку, к которой можно подключать ноутбуки, телевизоры и другую не самую энергоемкую технику. Емкости в 20 000 мАч хватит, чтобы зарядить современный смартфон до шести раз, что не так уж и мало. Станцию myCharge All Powerful отправят в розницу до конца текущего квартала, но пока что у нее нет розничной цены.