CES 2018: Acer представила обновление ноутбука Chromebook 11

К открытию выставки CES 2018, которая будет проходить в Лас-Вегасе с 9 по 12 января, Acer презентовала обновленный ноутбук Chromebook 11 под управлением Chrome OS. Представители компании позиционируют новинку в качестве как рабочего, так и мультимедийного устройства.

Chromebook 11

Acer Chromebook 11 имеет 11,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1366?768 пикселей, который доступен в 2 вариациях – сенсорной CB311-8HT и CB311-8H без тачскрина. Ноутбук построен на базе процессоров Intel Celeron N3350 и Celeron N3450 с системой пассивного охлаждения без вентиляторов, объем ОЗУ составляет 4 ГБ, ПЗУ – 16 или 32 ГБ на eMMC-накопителе.

Acer Chromebook 11

Аккумулятор хромбука обеспечивает до 10 часов автономной работы. На корпусе расположены 2 порта USB 3.1 Type-C, 2 полноразмерных USB 3.0, а также слот для microSD-карточек. Также ноутбук традиционно оснащен Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2.

Acer Chromebook 11 станет доступен в США с апреле по минимальной рекомендованной стоимости от $249, а в регионе EMEA, в которых входит Европа, Ближний Восток и Африка, – с марта по €249.


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