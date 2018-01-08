Intel и AMD анонсировали первые процессоры Core i5 и Core i7 с GPU Radeon

Компания Intel совместно с AMD анонсировала две первые модели процессоров в рамках линейки производительных чипов Intel H-series 8-го поколения. Новинки будут использоваться в игровых лэптопах и мобильных рабочих станциях.
В новых процессорах Core i5 и Core i7 на одной подложке соседствуют блоки вычислительных ядер Intel, дискретный графический ускоритель AMD Radeon RX Vega M и 4 ГБ видеопамяти HMB2. Как утверждает Intel, благодаря высокому уровню интеграции компонентов чипы позволят значительно сэкономить пространство внутри ноутбуков. Помимо этого, на мобильных устройствах увеличится время автономной работы.
Благодаря новым процессорам, игры будут запускаться с 3-кратным приростом производительности по сравнению с мобильными системами 3-летней давности на базе процессоров Intel Core i7 и дискретных видеокарт NVIDIA GeForce GTX 950M.
К сожалению, технические характеристики новых процессоров Intel H-series 8-го поколения пока не известны.