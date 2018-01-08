Intel и AMD анонсировали первые процессоры Core i5 и Core i7 с GPU Radeon

Компания Intel совместно с AMD анонсировала две первые модели процессоров в рамках линейки производительных чипов Intel H-series 8-го поколения. Новинки будут использоваться в игровых лэптопах и мобильных рабочих станциях.

В новых процессорах Core i5 и Core i7 на одной подложке соседствуют блоки вычислительных ядер Intel , дискретный графический ускоритель AMD Radeon RX Vega M и 4 ГБ видеопамяти HMB2. Как утверждает Intel , благодаря высокому уровню интеграции компонентов чипы позволят значительно сэкономить пространство внутри ноутбуков. Помимо этого, на мобильных устройствах увеличится время автономной работы.

Благодаря новым процессорам, игры будут запускаться с 3-кратным приростом производительности по сравнению с мобильными системами 3-летней давности на базе процессоров Intel Core i7 и дискретных видеокарт NVIDIA GeForce GTX 950M.