У Zotac появились новые неттопы Magnus и ZBOX C

Компания Zotac разработала новые компактные компьютеры серий Magnus и ZBOX C – неттопы, способные заменить собой полноразмерные решения профессионального уровня. Другими словами, это небольших размеров рабочие станции с профессиональными видеокартами от NVIDIA.



Подробности о начинке своих новых неттопов Magnus и ZBOX C до поры до времени держит в секрете: все версии компьютеров она продемонстрирует на своем стенде на шоу CES 2018 в США , которое откроется уже 9 января, через два дня. На данный момент упоминается лишь наличие процессоров серий Intel Gemini Lake в базовых конфигурациях и Kaby Lake Refresh в топовых, а заодно и видеокарт Quadro от NVIDIA – Zotac задействует модели Р1000, Р3000 и Р5000.

