У Zotac появились новые неттопы Magnus и ZBOX C

Компания Zotac разработала новые компактные компьютеры серий Magnus и ZBOX C – неттопы, способные заменить собой полноразмерные решения профессионального уровня. Другими словами, это небольших размеров рабочие станции с профессиональными видеокартами от NVIDIA.

Magnus и ZBOX C

Подробности о начинке своих новых неттопов Magnus и ZBOX C до поры до времени держит в секрете: все версии компьютеров она продемонстрирует на своем стенде на шоу CES 2018 в США, которое откроется уже 9 января, через два дня. На данный момент упоминается лишь наличие процессоров серий Intel Gemini Lake в базовых конфигурациях и Kaby Lake Refresh в топовых, а заодно и видеокарт Quadro от NVIDIA – Zotac задействует модели Р1000, Р3000 и Р5000.

Magnus и ZBOX C

Как и всегда, неттопы выйдут в модификациях без жесткого диска и оперативной памяти, которые пользователю придется покупать самостоятельно, но и Plus-версии с предустановленными RAM и ROM тоже будут доступны. Как сообщается, новые Magnus и ZBOX C обзаведутся двухпортовыми сетевыми картами, выходами HDMI и DP, портами USB 3.0 и USВ-С и ОС Windows 10 Pro в Plus-версиях.

Максим Мишенев, MobileDevice


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