Mad Catz S.T.R.I.K.E.4: новая клавиатура для геймеров

Под маркой Mad Catz анонсирована новая клавиатура S.T.R.I.K.E.4, живой показ которой состоится уже через два дня на шоу CES 2018 в Лас-Вегасе. Это игровое решение, и анонс данной модели является историческим: год назад Mad Catz прекратила свое существование, но теперь, похоже, вновь ожила и заработала в полную силу.



На данный момент о Mad Catz S.T.R.I.K.E.4 известны далеко не все подробности: в частности, не сообщается, что конкретно находится под кнопками – мембрана или все же механические переключатели, хотя внешний вид модели говорит в пользу второго варианта. Зато точно известно о наличии настраиваемой подсветки, к которой прикрутили сразу 18 различных эффектов свечения. По данным инсайдеров, клавиатура выдерживает по 50 миллионов нажатий каждой кнопки и может реагировать на нажатие хоть всех клавиш одновременно.



Обещан очень мягкий и короткий ход клавиш – в пределах 2 миллиметров, что тоже характерно в первую очередь для механики. Mad Catz S.T.R.I.K.E.4 подключается по USB с частотой опроса 1000 Гц и имеет собственную память для хранения макросов и комбинаций клавиш. Предусмотрены также и медиа-клавиши, объединенные с F-кнопками. Стоимость Mad Catz S.T.R.I.K.E.4 будет раскрыта на CES 2018.