Фотопринтер Kodak Mini 2 поместится в дамской сумочке

Компания Kodak пошла навстречу тем, кто в 2018 году по-прежнему хочет печатать фотографии, но не желает искать фотоцентры. Сегодня она представила особый фотопринтер Mini 2, способный печатать снимки где угодно и когда угодно – его можно носить с собой в кармане или сумочке.

Kodak Mini 2

Kodak Mini 2 является очень компактным принтером с размерами 132х78х25 миллиметров, и снимки он печатает размерами 76х51 миллиметр, то есть итоговые фото большими не назовешь. Если потребуется более крупный снимок, то придется или покупать полноразмерный принтер, или все же искать центр печати. Итак, новый Kodak Mini 2 может работать вообще без проводов: он подключается к смартфону или фотоаппарату по bluetooth или NFC на выбор и поддерживает платформы iOS от Apple и Android от Google.

Внутри принтера можно найти картридж и в стиле старых Полароидов: в нем скрыты особые листы, проявляемые при печати, и на получение одного снимка требуется менее одной минуты. Количество листов в картридже производитель предусмотрительно не уточняет. Для Kodak Mini 2 уже написано удобное приложение Kodak Mini 2 Shot App, представляющее собой мини-редактор, в котором скрыто очень много фильтров и эффектов на любой вкус. Стоит такой принтер ровно $100, и купить его можно в черном и белом оттенках корпуса.

Максим Мишенев, MobileDevice


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