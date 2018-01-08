Ноутбук HP Chromebook 11 G6 имеет защиту от неаккуратных пользователей

Компания HP анонсировала новый мобильный компьютер Chromebook 11 G6, предназначенный для школ и прочих учебных заведений. Поскольку далеко не все ученики и студенты умеют аккуратно обращаться с техникой, особенно с казенной, данная модель наделена особо прочным корпусом.

HP Chromebook 11 G6

Фактически, новый HP Chromebook 11 G6 защищен по военному стандарту MIL STD 810G, что дает ему возможность выжить после целой серии ударов и падений. В плане внешности дополнительная прочность никаких изменений не внесла – ноутбук стол же компактный, сколь и легкий, и выглядит он весьма стильно. В продажу HP Chromebook 11 G6 поступит уже в следующем месяце по неизвестной пока что цене, и предложить он сможет 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64 гигабайта, процессор Intel Celeron N3350 или N3450 на выбор, а также сенсорный экран, способный распознавать до 10 прикосновений и раскрываться на 180 градусов.

Матрица дисплея – это панель IPS с диагональю 11,6 дюйма и разрешением 1366х768 пикселей. В HP Chromebook 11 G6 встроена батарея на 8 часов работы, а на корпус выведено два порта USB 3.1 и пара USB-C, плюс есть слот под карты памяти microSD. Толщина не превышает 18 мм, а вес равен 1,2 килограмма. Новый HP Chromebook 11 G6 работает на базе Chrome OS – мобильной платформе от Google.

Максим Мишенев, MobileDevice


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