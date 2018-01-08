Ноутбук HP Chromebook 11 G6 имеет защиту от неаккуратных пользователей

Компания HP анонсировала новый мобильный компьютер Chromebook 11 G6, предназначенный для школ и прочих учебных заведений. Поскольку далеко не все ученики и студенты умеют аккуратно обращаться с техникой, особенно с казенной, данная модель наделена особо прочным корпусом.



Фактически, новый HP Chromebook 11 G6 защищен по военному стандарту MIL STD 810G, что дает ему возможность выжить после целой серии ударов и падений. В плане внешности дополнительная прочность никаких изменений не внесла – ноутбук стол же компактный, сколь и легкий, и выглядит он весьма стильно. В продажу HP Chromebook 11 G6 поступит уже в следующем месяце по неизвестной пока что цене, и предложить он сможет 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64 гигабайта, процессор Intel Celeron N3350 или N3450 на выбор, а также сенсорный экран, способный распознавать до 10 прикосновений и раскрываться на 180 градусов.



Матрица дисплея – это панель IPS с диагональю 11,6 дюйма и разрешением 1366х768 пикселей. В HP Chromebook 11 G6 встроена батарея на 8 часов работы, а на корпус выведено два порта USB 3.1 и пара USB-C, плюс есть слот под карты памяти microSD. Толщина не превышает 18 мм, а вес равен 1,2 килограмма. Новый HP Chromebook 11 G6 работает на базе Chrome OS – мобильной платформе от Google .