HP выпустила мониторы Pavilion 27q и 32s

Компания HP начала продажи мониторов Pavilion 27q и 32s, ориентированных на мейнстримный сегмент рынка. Обе модели характеризуются тонкими рамками экрана и матрицами IPS с широкими углами обзора и временем отклика 5 мс.

Монитор HP Pavilion 27q характеризуется экраном на 27 дюймов по диагонали с поддержкой разрешения Quad HD или 2560х1440 пикселей, частотой обновления 60 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства SRGB. В наличии яркость 300 единиц, контрасность 1000:1 и три входа: два HDMI 1.4 и один DisplayPort 1.2. Стоит такой монитор ровно 330 долларов США .

