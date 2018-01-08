HP выпустила мониторы Pavilion 27q и 32s
Компания HP начала продажи мониторов Pavilion 27q и 32s, ориентированных на мейнстримный сегмент рынка. Обе модели характеризуются тонкими рамками экрана и матрицами IPS с широкими углами обзора и временем отклика 5 мс.
Монитор HP Pavilion 27q характеризуется экраном на 27 дюймов по диагонали с поддержкой разрешения Quad HD или 2560х1440 пикселей, частотой обновления 60 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства SRGB. В наличии яркость 300 единиц, контрасность 1000:1 и три входа: два HDMI 1.4 и один DisplayPort 1.2. Стоит такой монитор ровно 330 долларов США.
Модель HP Pavilion 32s имеет большую диагональ экрана, 31,5 дюйма, но меньшую стоимость – 230 долларов США, что стало возможным за счет снижения разрешения до Full HD или 1920х1080 пикселей. Монитор характеризуется яркостью 250 единиц, контрастностью 1200:1 и входами VGA и HDMI 1.4 – DP и DVI здесь не предусмотрены. Остальные параметры схожи с 27-дюймовым монитором: подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея, а матрица IPS имеет время отклика 5 миллисекунд и углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Оба монитора HP уже поступили в продажу в Европе и США.
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