CES 2018: Acer представила Swift 7 – самый тонкий ультрабук в мире

Acer к открытию CES 2018 презентовала новый ультрабук, имеющий высокий уровень производительности, мобильности и поддерживающий 4G-сети LTE.

Acer Swift 7

Производитель так охарактеризовал Swift 7: «самый тонкий ноутбук в мире стал еще более тонким». Ноутбук получил 14-дюймовый Full HD-дисплей на IPS-матрице. Новинка построена на базе четырехядерного процессора Intel Core-i7, объем ОЗУ стандарта LPDDR3 составит 8 ГБ, ПЗУ – 256 ГБ на SSD с интерфейсом PCIe.

Acer Swift 7
Acer Swift 7
Acer Swift 7
Acer Swift 7

Swift 7 выполнен в алюминиевом корпусе с толщиной всего 8,98 мм, а заявленное время автономной работы составит до 10 часов. Из коммуникационных функций Swift 7 стоит выделить модем Intel XMM 4G LTE, 2 слота для Nano SIM и eSIM, а также Wi-Fi 802.11ac с 2?2 MIMO.

Acer Swift 7 поступит в продажу в марте по цене от $1699.


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