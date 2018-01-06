С Intel начали судиться за уязвимости в процессорах компании

На рассмотрении в судах находится уже три исковых заявления.

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В США после сообщений об обнаружении уязвимостей в процессорах Intel пользователи начали подавать в суд на компанию, сообщает Gizmodo.com.

Первое исковое заявление было подано 3 января пользователями из Калифорнии. Позже появились еще две - пользователей из Индианы и Орегона.

Во всех трех заявлениях истцы указывают на уязвимость процессоров и тот факт, что компания своевременно не сообщила о ней. Они также опасаются того, что обновление операционных систем снизят производительность их компьютеров, а ошибка в архитектуре процессоров делает их дефективными.

При этом в компании Intel заявили о том, что "выпустили обновление для большинства процессоров, выпущенных в течение последних пяти лет". А также о том, что к уязвимостей склонны и другие процессоры: AMD, Qualcomm и ARM (компания Apple использует архитектуру ARM в своих iPhone и iPad).

Напомним, ранее в процессорах компаний Intel , AMD и ARM обнаружили уязвимости, которые позволяют хакерам украсть информацию практически из всех современных вычислительных устройств, содержащих чипы от указанных фирм.

Соответствующие уязвимости получили названия Meltdown ("расплавление") и Spectre ("Призрак").