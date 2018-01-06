Ноутбук Samsung Notebook 7 Spin получил масштабное обновление

Компания Samsung провела предварительный показ своего обновленного мобильного компьютера Notebook 7 Spin, чтобы через несколько дней повторно анонсировать его на шоу CES 2018 в Лас-Вегасе. Это второе поколение модели, и это полноценный трансформер с поворотным сенсорным экраном.



Напомним, что Samsung почти полностью удалилась с рынка ноутбуков, так что подобного рода камбэки осуществляются в первую очередь для ценителей марки. Samsung Notebook 7 Spin исполнен в корпусе из металла, весит около 1,5 килограмма и имеет толщину на уровне 19 миллиметров, а его сенсорный экран с диагональю 13,3 дюйма может вращаться на 360 градусов и поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей.



В наличии SSD на 256 Гб, оперативная память объемом 8 гигабайтов, а также процессор Intel Core i5-7200U, словом, мобильный ПК весьма и весьма неплох, но есть одно «но»: стоит он от 800 долларов США , что многовато для творения компании, которая уже практически отказалась от производства ноутбуков. Цена Samsung Notebook 7 Spin включает в себя выход HDMI, камеру VGA над дисплеем, порты USB 2.0, 3.0 и USB-C, а также подсветку клавиатуры. Старт продаж намечен на текущий квартал.