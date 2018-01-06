Ноутбук Samsung Notebook 7 Spin получил масштабное обновление

Компания Samsung провела предварительный показ своего обновленного мобильного компьютера Notebook 7 Spin, чтобы через несколько дней повторно анонсировать его на шоу CES 2018 в Лас-Вегасе. Это второе поколение модели, и это полноценный трансформер с поворотным сенсорным экраном.

Samsung Notebook 7 Spin

Напомним, что Samsung почти полностью удалилась с рынка ноутбуков, так что подобного рода камбэки осуществляются в первую очередь для ценителей марки. Samsung Notebook 7 Spin исполнен в корпусе из металла, весит около 1,5 килограмма и имеет толщину на уровне 19 миллиметров, а его сенсорный экран с диагональю 13,3 дюйма может вращаться на 360 градусов и поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей.

В наличии SSD на 256 Гб, оперативная память объемом 8 гигабайтов, а также процессор Intel Core i5-7200U, словом, мобильный ПК весьма и весьма неплох, но есть одно «но»: стоит он от 800 долларов США, что многовато для творения компании, которая уже практически отказалась от производства ноутбуков. Цена Samsung Notebook 7 Spin включает в себя выход HDMI, камеру VGA над дисплеем, порты USB 2.0, 3.0 и USB-C, а также подсветку клавиатуры. Старт продаж намечен на текущий квартал.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Из-за критической уязвимости процессоров Intel производительность ОС упадёт до 30%Из-за критической уязвимости процессоров Intel производительность ОС упадёт до 30%
Lenovo ThinkVision X24 – имиджевый монитор Full HDLenovo ThinkVision X24 – имиджевый монитор Full HD
Samsung покажет новый QLED-монитор на CES 2018Samsung покажет новый QLED-монитор на CES 2018
Графический планшет Huion Graphic 1060PLUS пробудит в вас талант художникаГрафический планшет Huion Graphic 1060PLUS пробудит в вас талант художника
Cafago представляет: беспроводные наушники I7 с чехлом-подзарядкойCafago представляет: беспроводные наушники I7 с чехлом-подзарядкой
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung покажет новый QLED-монитор на CES 2018Samsung покажет новый QLED-монитор на CES 2018
Samsung представила SoC Exynos 9810 с поддержкой ИИSamsung представила SoC Exynos 9810 с поддержкой ИИ
Huawei обновила аппаратную начинку ноутбуков MateBook DHuawei обновила аппаратную начинку ноутбуков MateBook D
Ноутбук PiPO P10 работает на Phoenix OS вместо WindowsНоутбук PiPO P10 работает на Phoenix OS вместо Windows
Компактный ноутбук Dell Vostro 5370 собран на Intel Kaby Lake RefreshКомпактный ноутбук Dell Vostro 5370 собран на Intel Kaby Lake Refresh
Lenovo трудится над собственным ARM-ноутбуком с Windows 10Lenovo трудится над собственным ARM-ноутбуком с Windows 10
Xiaomi решилась на выпуск ARM-ноутбука с Windows 10Xiaomi решилась на выпуск ARM-ноутбука с Windows 10
ASUS обновила ноутбук VivoBook 14ASUS обновила ноутбук VivoBook 14
Обновленные ноутбуки LG Gram представлены официальноОбновленные ноутбуки LG Gram представлены официально
Samsung обновила ультрабуки Notebook 9: мощная батарея и поддержка S-PenSamsung обновила ультрабуки Notebook 9: мощная батарея и поддержка S-Pen
Последние новости
Подгружаем последние новости