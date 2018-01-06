Представлен планшет Lenovo Tablet 10

Состоялся официальный анонс нового планшетного компьютера Lenovo Tablet 10, работающего на базе ОС Windows 10. Его повторно покажут на CES 2018 в Лас-Вегасе через несколько дней, но все его спецификации уже официально рассекречены.

Lenovo Tablet 10

Компьютер Lenovo Tablet 10 на деле является трансформером – у него есть съемная аппаратная клавиатура, но вся основная начинка кроется под 10-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой ввода при помощи пера. Планшет построен на процессоре Intel Celeron N-серии и комплектуется батареей на 9 часов автономной работы. В наличии 32 или 64 Гб постоянной памяти, а объем модуля ОЗУ стартует от 4 гигабайтов.

Lenovo Tablet 10 позиционируется как бизнес-решение начального уровня, поэтому уже в базе у него есть сканер отпечатков пальцев, а для пущей безопасности встроили еще и модуль TPM, чтобы снизить вероятность несанкционированного доступа до минимума. Опционально в Lenovo Tablet 10 можно установить модуль LTE для быстрого мобильного интернета, а по умолчанию в планшете есть порты HDMI, USB 3.0 и USВ-С. Также присутствует вход под наушники. Цену и дату релиза Lenovo Tablet 10 озвучат на CES 2018 в США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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