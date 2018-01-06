Lenovo ThinkVision X24 – имиджевый монитор Full HD

Компания Lenovo представила новый монитор ThinkVision X24, главная задача которого – вовсе не отображение картинки на экране. Создавался он в первую очередь для обеспечения эстетического удовольствия своему владельцу, поскольку очень много сил было затрачено на разработку его дизайна. Впрочем, и с аппаратной начинкой здесь тоже полный порядок.

Lenovo ThinkVision X24

Монитор Lenovo ThinkVision X24 характеризуется очень тонкими рамками вокруг экрана – их толщина не превышает 1 миллиметра сверху и по бокам, да и сам корпус имеет толщину не более 4 миллиметров, и это настоящий рекорд. Дополнительную эстетику добавляет тонкая подставка с оригинальным дизайном ножки, словом, это вовсе не монитор, а стильное украшение любого интерьера.

В плане характеристик Lenovo ThinkVision X24 может похвастаться экраном IPS с диагональю 24 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей, 99-процентным охватом цветового пространства SRGB и выходами HDMI 1.4 на пару с DisplayPort 1.2 – DVI и VGA здесь уже не предусмотрены. Монитор имеет яркость 250 единиц и время отклика матрицы 6 миллисекунд, что не очень подходит для динамичных игрушек, но, повторимся, здесь все дело именно в дизайне. Стоит Lenovo ThinkVision X24 ровно 250 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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