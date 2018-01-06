Производительность SoC Snapdragon 670 сравнили с Snapdragon 660 и Snapdragon 845 в тесте Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 4 появились результаты тестирования производительности грядущего чипсета Qualcomm Snapdragon 670.

Qualcomm Snapdragon 450

Пока что официально неанонсированная новинка будет построена на базе ядер Kryo, которые также используются во флагманском Snapdragon 845.

Snapdragon 670 сравнили с Snapdragon 660 и Snapdragon 845

Согласно результатам тестирования, Snapdragon 670 по уровню производительности расположен между Snapdragon 660 и Snapdragon 845. На данный момент дата анонса и технические спецификации новинки остаются неизвестными, однако, согласно неофициальной информации в состав чипсета войдёт видеоядро Adreno 620.


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