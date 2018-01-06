Монитор Asus ProArt PQ22UC оснастили OLED-экраном

Компания Asus анонсировала новый монитор ProArt PQ22UC, у которого нет матрицы IPS, TN или VA. Вместо них используется панель OLED, изготовленная методом печати, что позволило добиться более высокого качества картинки и снижения потребления энергии.

Матрицы для Asus ProArt PQ22UC поставляет японская компания JOLED, образованная в 2014 году и работающая в первую очередь с производителями медицинской техники. Рассматриваемая новинка имеет ряд интересных особенностей: к примеру, ее экран имеет диагональ 21,6 дюйма, но при этом поддерживает высокое разрешение Ultra HD или 4К, что тоже говорит в пользу высокого качества картинки. Итоговая плотность – 204 пикселя на дюйм при яркости 250 единиц и контрастности 1 000 000:1.



Помимо этого, монитор Asus ProArt PQ22UC поддерживает режим HDR и 10-битное отображение цвета при охвате цветового пространства DCI-P3 на уровне 99 процентов, и все это делает его пригодным для использования при работе с графикой и трехмерными моделями. Новинка от ASUS пока не имеет цены – ее раскроют на CES 2018 через пару дней, где монитор будет показан повторно. Как сообщается, Asus ProArt PQ22UC будет подключаться к ПК по microHDMI, плюс у него есть порт USВ-С.