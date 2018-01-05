Apple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеров

Корпорация Apple подтвердила, что критическая уязвимость процессоров, о которой стало известно накануне, касается всех моделей iMac и iPhone.

Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте компании, передает « УНН ».

Ранее эксперты обнаружили в процессорах Intel , AMD и ARM дефекты, из-за которых обычные пользовательские программы могут «увидеть» структуру защищенной части памяти ядра и способны обнаружить место хранения конфиденциальной информации.

"Все устройства с операционными системами Mac OS и iOS нарушены, однако на данный момент неизвестно о способах воспользоваться ошибкой. Для злоупотребления этим дефектом необходимо, чтобы на устройство было загружено вредоносное программное обеспечение, поэтому мы рекомендуем загружать программы только из проверенных источников”, - говорится в заявлении компании.

Кроме того, в Apple пообещали защитить пользователей от возможных угроз из-за упомянутых дефектов с выходом обновлений операционных систем. В этом контексте следует вспомнить, что американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и сети интернет. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать передаваемые файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk. Поэтому к обещаниям Apple некоторые пользователи относятся скептически.