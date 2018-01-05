Ультрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официально

В США состоялся анонс нового ноутбука Dell 2018 XPS 13 из числа ультрабуков за счет своих небольших габаритов и веса. Мобильный ПК позиционируется как компактное бизнес-решение, и его можно купить с Windows 10, а линуксоиды оценят комплектацию с предустановленным дистрибутивом Ubuntu 16.04.



Ноутбук Dell 2018 XPS 13 может похвастаться толщиной корпуса на уроне 12 миллиметров и весом в пределах 1,2 килограмма, а также минимальными рамками вокруг его Full HD-экрана с диагональю 13,3 дюйма. К слову, опционально доступна версия с панелью Ultra HD. В основу Dell 2018 XPS 13 лег процессор Intel Core i5 или i7 восьмого поколения Kaby Lake Refresh, частота которого в зависимости от модели может достигать 4 ГГц на четырех ядрах. Техпроцесс в обоих случаях один – 14 нанометров.



Лэптоп стоит от 950 долларов США за версию с Windows 10 и предлагает от 4 до 16 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью от 256 Гб до 1 терабайта. На торцах тонкого корпус есть слот microSD, два порта USB-C и вход под наушники, а к модулям связи относятся Bluetooth 4,1 и Wi-Fi 802.11ac. Старт продаж Dell 2018 XPS 13 состоится до конца текущего года в большинстве стран мира.