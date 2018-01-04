Cafago представляет: беспроводные наушники I7 с чехлом-подзарядкой

В интернет-магазине Cafago стартовала новая акция, посвященная полностью беспроводным наушникам I7, которые запросто можно подключать к смартфонам не только на Android, но и на iOS и не переплачивать за Apple AirPods. Новинка поставляется в комплекте со специальным боксом, который выполняет роль зарядного устройства.

I7

I7 – это два отдельных наушника черного цвета, в каждый из которых встроено по модулю bluetooth и по аккумулятору. При желании их можно купить и в белом цвете, и стоимость от этого не изменится: I7 оцениваются в $14 по промо-коду «UU41842», а если зарядное устройство вам не требуется, то в этом случае вы можете купить I7 всего за $11 с промо-кодом «UU4184». В этом случае комплект будет включать лишь специальный кабель для подзарядки. Распродажа действует до 2 февраля текущего года, так что не тяните с заказом столь отличных заменителей AirPods.

I7

Наушники I7 работают по bluetooth 4.2 с поддержкой профиля EDR и способны воспроизводить частоты в диапазоне от 20 Гц до 20 000 кГц. Дальность приема сигнала – до 10 метров, и весят эти наушники всего лишь несколько граммов при размерах 35х25х15 миллиметров. Одного заряда аккумуляторов в I7 хватает на 3-5 часов воспроизведения музыки, к тому же они способны заменить гарнитуру Hands Free, обладая встроенными микрофонами.

Максим Мишенев, MobileDevice


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