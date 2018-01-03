Из-за критической уязвимости процессоров Intel производительность ОС упадёт до 30%

Как сообщает издание The Register, в процессорах Intel обнаружилась серьезная уязвимость, из-за которой вредоносные программы могут получать доступ к приватной информации пользователей без их ведома. Вне зависимости от операционной системы – Windows, Linux или macOS, этот баг коснулся всех компьютеров, оснащенных чипами Intel и выпущенных за последние 10 лет.

Intel CPU bug

Исследователи, обнаружившие уязвимость, не раскроют все ее детали до конца текущего месяца. Но согласно утечкам уже известно, что пользовательские программы могут получать доступ к содержимому защищенной памяти на уровне ядра процессора. Благодаря этому вредоносные программы получат доступ к паролям, логинам, кэшированным файлам и другой личной информации, которая содержится в этой памяти.

Для того чтобы исправить обнаруженный баг необходимо память ядра изолировать от пользовательских процессов с помощью процедуры Kernel Page Table Isolation. А это может привести к снижению производительности компьютеров, базирующихся на Linux и Windows, на 5-30%.

Для Linux и Windows уже разрабатываются обновления программного обеспечения и должно появится в середине нынешнего месяца.


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