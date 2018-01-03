Из-за критической уязвимости процессоров Intel производительность ОС упадёт до 30%

Как сообщает издание The Register, в процессорах Intel обнаружилась серьезная уязвимость, из-за которой вредоносные программы могут получать доступ к приватной информации пользователей без их ведома. Вне зависимости от операционной системы – Windows, Linux или macOS, этот баг коснулся всех компьютеров, оснащенных чипами Intel и выпущенных за последние 10 лет.

Исследователи, обнаружившие уязвимость, не раскроют все ее детали до конца текущего месяца. Но согласно утечкам уже известно, что пользовательские программы могут получать доступ к содержимому защищенной памяти на уровне ядра процессора. Благодаря этому вредоносные программы получат доступ к паролям, логинам, кэшированным файлам и другой личной информации, которая содержится в этой памяти.

Для того чтобы исправить обнаруженный баг необходимо память ядра изолировать от пользовательских процессов с помощью процедуры Kernel Page Table Isolation. А это может привести к снижению производительности компьютеров, базирующихся на Linux и Windows, на 5-30%.

Для Linux и Windows уже разрабатываются обновления программного обеспечения и должно появится в середине нынешнего месяца.