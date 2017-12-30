Графический планшет Huion Graphic 1060PLUS пробудит в вас талант художника

Планшеты бывают не только на Android и iOS , но и графические, и если польза от первых двух порой бывает сомнительна, то графические планшеты бесполезными назвать точно никак нельзя. Эти устройства помогают развивать способности в рисовании, и многие художники и дизайнеры используют их в своей работе. В интернет-магазине Cafago большой выбор устройств такого рода, и модель Huion Graphic 1060PLUS доступна сейчас по очень выгодной цене.

Чтобы купить планшет Huion Graphic 1060PLUS со скидкой, не нужны промо-коды: достаточно оформить и оплатить заказ до 10 января 2018 года, и цена составит всего $57. Доставка по РоSSии, разумеется, будет бесплатной. Планшет Huion Huion Graphic 1060PLUS выпускается в черном цвете и обладает очень хорошим комплектом поставки: помимо него самого, в коробке с ним вы обнаружите кабель длиной 150 см для подключения к ПК или ноутбуку, беспроводное перо со встроенным аккумулятором, отдельный кабель для его подзарядки, а также карту microSD на 8 Гб, держатель для пера и диск с драйверами.

Размеры самого планшета составляют 14х9,8х0,3 дюйма, а его рабочая область равна 10х6,25 дюйма. Перо может вовсе не касаться устройства и находиться на расстоянии 10 миллиметров от него. Huion Graphic 1060PLUS распознает 8192 уровня нажатия, что относит его к профессиональным решениям. До 10 января этот планшет можно заказать в интернет-магазине Cafago всего за $57.