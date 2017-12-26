Huawei обновила аппаратную начинку ноутбуков MateBook D

Компания Huawei провела показ нового поколения своих ноутбуков MateBook D, предназначенную для мейнстримного и корпоративного сегментов рынка. От предыдущего семейства лэптопы отличаются в первую очередь новой начинкой, а также экранами, ведь теперь они поддерживают разрешение Full HD при диагонали 15,6 дюйма.



Новые Huawei MateBook D могут похвастаться минимальными рамками экрана (толщина всего 3 мм) – он занимает 83 процента площади лицевой панели, что позволило уменьшить габариты корпуса до размеров 14-дюймовых ноутбуков. Сам дисплей наделили яркостью 320 единиц и углами обзора 178 градусов, и при этом он охватывает 45 процентов цветового пространства NTSC. Ноутбуки Huawei MateBook D исполнены в корпусах из металла толщиной 17 миллиметров при весе 1,9 килограмма и работают от АКБ до 9 часов без подзарядки.



В базовой версии за $790 стоят 8 Гб RAM, SSD на 256 Гб, видеокарта NVIDIA GeForce MX150 и процессор Intel Core i5 -8250U поколения Kaby Lake Refresh. За $840 можно купить тот же комплект, но с SSD на 128 Гб в паре с 1-терабайтным жестким диском, а если заплатить $1020, то вам достанется версия с таким же набором памяти, но уже с процессором Intel Core i7-8550U. Все комплектации Huawei MateBook D включают в себя ОС Windows 10, три порта USB 3.0 плюс один USB 2.0, вход под наушники и выход HDMI.